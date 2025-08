A festa de ‘aquecimento’ de hoje é de entrada livre para quem tiver qualquer tipo de bilhete para o festival (passe ou bilhete diário) e começa às 22:00 com Overcrooks, seguindo pela madrugada dentro com Daily Thompson, Nerve Agent, Castle Rat (que depois são cabeças de cartaz no último dia do evento) e o DJ ‘set’ de The Heavy Brothers.

O festival naquele concelho do distrito de Viana do Castelo arranca em pleno na quinta-feira e, até à madrugada de sábado para domingo, vai ser possível assistir a concertos de alguns dos principais nomes internacionais do rock psicadélico, nas suas vertentes mais pesadas ou ligeiras, com a ocasional passagem pelo metal ou pelo punk.

Assim, o SonicBlast conta com destaques como os belgas Amenra, os norte-americanos Earthless, Circle Jerks, Emma Ruth Rundle e King Woman, os suecos Witchcraft, de Magnus Pelander, entre muitos outros, como os italianos Messa, os também norte-americanos Atomic Bitchwax ou os canadianos Dopethrone.

De Portugal vão estar em palco artistas como MAQUINA., Capela Mortuária, Sunflowers, Bow ou Overcrooks.

O festival inclui campismo gratuito para quem tiver bilhete. As entradas dão direito a descontos em bilhetes na CP e Rede Expressos.