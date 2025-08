A terceira edição do festival Costa Feira, em Sanxenxo, em Espanha, arrancou no passado dia 29 de julho com Sebastián Yatra. Nas próximas semanas seguem-se concertos de Manuel Carrasco (9 de agosto) e Café Quijano (15 de agosto), que antecipam o espetáculo de Guitarricadelafuente, marcado para o dia 16 de agosto.

O artista é uma das novas estrelas da música latina e tem conquistado fãs em todo o mundo. Nascido em Benicàssim em 1997, o artista mistura flamenco, folk, rumba, indie e cantos tradicionais com uma sensibilidade contemporânea.

Em 2022, lançou o seu primeiro álbum, "La Cantera", um disco que aprofundou a sua estética lírica e sonora, explorando temas como a infância, a terra e a passagem do tempo. Em maio, o artista editou "Spanish Leather". O disco é composto por 12 faixas que exploram temas como sensualidade, identidade e vulnerabilidade, mantendo as raízes no folk espanhol e latino-americano, mas com uma abordagem moderna e pessoal.

Costa Feira tem vindo a consolidar-se como um dos festivais mais importantes em Espanha, tornando-se uma referência da música, cultura e gastronomia na Galiza.

O festival caminha também para um modelo mais sustentável, com o objetivo de se tornar um dos primeiros festivais 100% ecológicos e autossuficientes em Espanha, graças a melhorias constantes nas suas infraestruturas e operações.