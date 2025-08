Depois da partilha apenas no seu site, Hayley Williams, dos Paramore, lançou, na passada sexta-feira, 1 de agosto, oficialmente 17 novas canções. Os temas encontram-se disponíveis em todos os serviços de streaming.

As novas canções, que exploram sonoridades que vão do pop ao indie-rock, folk, rock alternativo e mais além, não fazem parte de nenhum álbum e, até agora, estavam apenas disponíveis para os fãs que compressaem a nova tonalidade da tinta "Ego", da marca da artista

Os 17 temas foram escritos por Hayley William e contam com produção de Daniel James. Brian Robert Jones e Joey Howard também contribuíram, e Jim-E Stack colaborou em “True Believer”.

"Kill Me”, “Glum”, “Negative Self Talk” e “Discovery Channel” são algumas das novas canções da artista. O tema "Zissou", uma homenagem ao filme "Um Peixe fora de Água" (Wes Anderson, 2004), é um dos destaques e conta com versos em português ("vem cá, me dá a sua língua").