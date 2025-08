O Heart Trio, que junta os músicos William Parker, Cooper-More e Hamid Drake, abre hoje, o 41.º Jazz em Agosto, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

O Jazz em Agosto decorre até ao dia 10 e conta com mais 13 concertos, que se dividem entre o Anfiteatro ao Ar Livre, o Grande Auditório e o Auditório 2 da Fundação Calouste Gulbenkian.

Hoje, William Parker, Cooper-More e Hamid Drake apresentam “música para o nascer e o pôr-do-sol, música do dia-a-dia, sintonizada com uma cura de quaisquer maleitas (mais espirituais do que físicas) através do som”, segundo os próprios, citados no ‘site’ da Gulbenkian.

No Heart Trio, os três músicos, “cúmplices de há muito e desde 2012 reunidos no quarteto In Order to Survive”, exploram “uma ligação a músicas ancestrais africanas e orientais, adotando instrumentos como o ngoni, o shakuhachi, o duduk ou instrumentos criados pelos próprios, gerando uma música hipnotizante e com uma intensa ligação à terra”.

A pianista Kris Davis apresenta-se no festival no sábado no formato trio, para o qual convocou o contrabaixista Robert Hurst e o baterista Jonathan Blake.

No mesmo dia atua também o músico português Rafael Toral, que irá apresentar o álbum “Spectral Evolution”, editado no ano passado.

O saxofonista Darius Jones regressa ao Jazz em Agosto no domingo, desta vez para apresentar “Legend of e’Boi (The Hyperviligant Eye)”, “sétimo capítulo da sua épica série ‘Man’ish Boy”, em formato trio, acompanhado pelo contrabaixista Chris Lightcap e o baterista Gerald Cleaver.

Também no domingo, atua a compositora e DJ Mariam Rezaei, que terá como convidados o guitarrista Julien Desprez e o baterista Lucas König.

Na segunda-feira, sobe a palco o Luís Vicente Trio, no qual trompetista português se faz acompanhar do contrabaixista Gonçalo Almeida e do baterista Pedro Melo Alves.

No dia seguinte, o contrabaixista português João Próspero apresenta o álbum de estreia, “Sopros”, editado no ano passado, acompanhado pelo guitarrista Joaquim Festas, o pianista Miguel Meirinhos e o baterista Gonçalo Ribeiro.

O trio MOPCUT, composto pela improvisadora Audrey Chan, o guitarrista Julien Desprez e o baterista Lucas König, sobe a palco em 6 de agosto.

O trio apresenta-se no Jazz em Agosto com o grupo de ‘rap’ experimentalista Dälek e a ativista e vocalista Moor Mother, ambos convidados no álbum “RYOK”, editado este ano.

O pianista Pat Thomas regressa ao festival no dia 7 de agosto “a bordo de um grupo que junta uma primorosa seleção de músicos da mais arrojada cena contemporânea de Londres”.

O X-Ray Hex Tet integra, além de Pat Thomas, o violinista Bill Steiger, a baterista Crystabel Riley, o artista e realizador Edward George, o baterista Paul Abbott e o saxofonista Seymour Wright.

O guitarrista Shane Parish sobe duas vezes a palco nesta edição do Jazz em Agosto. No dia 8 de agosto apresenta-se com o trio de ‘avant-rock’ Ahleuchatistas, do qual fazem também parte o baixista Trevor Dunn e o baterista Danny Piechocki, e no dia seguinte a solo, num espetáculo no qual troca a guitarra elétrica pela acústica.

Em 9 de agosto atuam também os Thumbscrew, trio formado pela guitarrista Mary Halvorson, o contrabaixista Michael Formanek e o baterista Tomas Fujiwara.

O 41.º Jazz em Agosto termina no dia 10 de agosto com o Patricia Brennan Septet e a dupla Elias Stemeseder e Christian Lillinger.

O Patricia Brennan Septet integra também os saxofonistas Jon Irabagon e Mark Shim, o trompetista Adam O’Farrill, o contrabaixista Kim Cass, o baterista Dan Weiss e o percussionista Keisel Jimenez.