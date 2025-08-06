Henry Moodie, jovem promessa da música pop, tem um novo single. Na passada sexta-feira, dia 1 de agosto, o músico editou "sunday morning", tema que já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.
"A 'sunday morning' é uma canção que recorda a história de uma noite em que me apaixonei por alguém que me disse que não procurava nada sério. É a canção definitiva sobre situações indefinidas", explica o artista.
A nova canção irá fazer parte do disco de estreia do artista ("mood swings"), com edição marcada para 24 de outubro, e sucede a "comedown" e "indigo".
"O 'mood swings' é um álbum que capta o caos, a beleza e o desgosto que vivi nos últimos anos. Cada faixa reflete um lado diferente de mim — um estado de espírito distinto, um momento específico no tempo. Escrevi sobre temas que, antes, me assustavam e sobre os quais evitava falar. Agora sinto que estou finalmente pronto para partilhar a minha história completa convosco", explicou o artista nas redes sociais.
Para o artista, "este álbum acabou por ser como um salva-vidas". "Escrever estas canções ajudou-me a compreender-me melhor. Seja ao aceitar como o bullying que sofri na escola moldou a minha vida, seja ao confrontar as inseguranças que ainda hoje me afetam, este disco significa tudo para mim. Espero que haja uma canção aqui que toque cada pessoa de forma especial, e estou ansioso por partilhar brevemente a tracklist convosco", acresentou.
No início de 2024, Henry Moodie lançou o EP de estreia "In All of My Lonely Nights", que contou com singles como "Drunk Text" e "Pick Up the Phone". No mesmo ano, o artista editou " Good Old Days".
