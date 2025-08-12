Depois de conquistar fãs com vários singles, sombr anunciou o lançamento do seu álbum de estreia. "I Barely Know Her", disco composto por 10 temas, será lançado a 22 de agosto pela Warner Records.
O cantor e compositor norte-americano escreveu na íntegra o primeiro álbum, que foi produzido em parceria com com Tony Berg, que já trabalhou com artistas como Taylor Swift, Phoebe Bridgers e Boygenius.
"12 to 12" é o mais recente single do álbum e conta com um videoclipe com a participação de Addison Rae. "I Barely Know Her" vai contar ainda com os temas "Back to Friends" e "Undressed", que conquistaram o TikTok e entraram no top Billboard Hot 10.
Sombr deixou a escola secundária para seguir a carreira musical após o sucesso do seu tema “Caroline” em 2022, e foi recentemente reconhecido pela Variety ao integrar a lista Young Hollywood Impact.
Alinhamento:
- crushing
- 12 to 12
- i wish i knew how to quit you
- back to friends
- canal street
- dime
- undressed
- come closer
- we never dated
- under the mat
