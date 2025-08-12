Depois de conquistar fãs com vários singles, sombr anunciou o lançamento do seu álbum de estreia. "I Barely Know Her", disco composto por 10 temas, será lançado a 22 de agosto pela Warner Records.

O cantor e compositor norte-americano escreveu na íntegra o primeiro álbum, que foi produzido em parceria com com Tony Berg, que já trabalhou com artistas como Taylor Swift, Phoebe Bridgers e Boygenius.

"12 to 12" é o mais recente single do álbum e conta com um videoclipe com a participação de Addison Rae. "I Barely Know Her" vai contar ainda com os temas "Back to Friends" e "Undressed", que conquistaram o TikTok e entraram no top Billboard Hot 10.

Sombr deixou a escola secundária para seguir a carreira musical após o sucesso do seu tema “Caroline” em 2022, e foi recentemente reconhecido pela Variety ao integrar a lista Young Hollywood Impact.

Alinhamento:

  • crushing
  • 12 to 12
  • i wish i knew how to quit you
  • back to friends
  • canal street
  • dime
  • undressed
  • come closer
  • we never dated
  • under the mat