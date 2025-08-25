O artista revelação sombr lançou na passada sexta-feira, 22 de agosto, o seu álbum de estreia, "I Barely Know Her", via Warner Records.
O disco com 10 temas inclui hits da Billboard Hot 100 como "back to friends", "undressed" e "12 to 12", temas que continuam a conquistar os tops mundiais, incluindo Top 40 Radio, Spotify Global ou o UK Official Singles Chart.
Na Billboard Hot Rock Songs, o artista destronou Hozier do primeiro lugar, após um ano de liderança. Em Portugal, o single "back to friends" atingiu recentemente a dupla platina, chegou ao top 20 de airplay e ao número 15 do top Spotify 50.
O álbum "I Barely Know Her" foi escrito inteiramente por sombr e co-produzido pelo artista de 20 anos ao lado do produtor Tony Berg (Phoebe Bridgers, The Replacements). O lançamento acontece após o anúncio da sua estreia nos MTV Video Music Awards, onde se irá apresentar ao vivo no dia 7 de setembro, e conta com nomeações nas categorias de Artista Revelação e Melhor Artista Alternativo.
No próximo mês, sombr inicia a sua digressão norte-americana totalmente esgotada, seguindo-se datas na Europa, Austrália e Nova Zelândia, que acontecem no final de 2025 e no decorrer de 2026.
Nascido em Nova York e criado no Lower East Side, sombr — nome de nascimento Shane Boose — começou a fazer música no seu quarto enquanto estudava música clássica na LaGuardia High School. O seu hit de estreia “Caroline” (2022) viralizou, e desde então o artista lançou uma série de EPs e singles, alcançando mais de 400 milhões de streams mensais em todas as plataformas.
