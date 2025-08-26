Depois de "Taylor's Version", vem aí a "Rachel’s Version". Esta segunda-feira, 25 de agosto, Rachel Platten anunciou que seguiu o exemplo de Taylor Swift e regravou alguns dos seus maiores êxitos, incluindo "Fight Song".
Nas redes sociais, a artista de Nova Iorque partilhou a capa do novo projeto, intitulado "Fight Song (Rachel’s Version)". Na publicação, a cantora anunciou que vai lançar regravações de várias das suas canções.
O álbum será lançado a 26 de setembro e vai contar também com gravações ao vivo e surpresas. "Enquanto celebramos o 10.º aniversário de 'Fight Song', nunca imaginei, quando escrevi estas canções em momentos de vulnerabilidade, que elas iriam mudar a minha vida”, escreveu a artista norte-americana. "Voltei a algumas das minhas originais, não para as mudar, mas para as reclamar (...) Isto vai além de novas versões de velhas canções; as novas 'Rachel’s Versions' estão impregnadas com a voz que tenho agora, a sabedoria que ganhei e o orgulho inegável de possuir os meus próprios masters", frisou.
"Estou grata à Taylor Swift por trazer esta conversa à luz e por dar poder aos artistas para recuperarem o controlo sobre o seu trabalho, as suas histórias e os seus futuros", escreveu Rachel Platten nas redes sociais.
