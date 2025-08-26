"It's a love story, baby, just say yes": Taylor Swift e Travis Kelce finalmente deram o passo que muitos esperavam. Esta terça-feira, 26 de agosto, num post conjunto no Instagram, que rapidamente se tornou viral, a cantora e o atleta confirmaram que vão casar.

"A tua professora de inglês e o teu professor de educação física vão casar", escreveu o casal na legenda que acompanha a sessão fotográfica.

Segundo o site TMZ, o anel escolhido foi criado por Kindred Lubec.

O casal começou a namorar no verão de 2023, e os fãs já especulavam sobre possibilidade de Kelce fazer o pedido. Em agosto de 2024, o analista da NFL Adam Schefter tornou-se viral ao sugerir, durante um programa da "NFL Live", que o pedido aconteceria em breve.

Travis Kelce foi quem deu o primeiro passo que desencadeou a relação, que começou quando o tight end dos Kansas City Chiefs foi a um concerto da "The Eras Tour", de Taylor Swift, em julho de 2023.