"It's a love story, baby, just say yes": Taylor Swift e Travis Kelce finalmente deram o passo que muitos esperavam. Esta terça-feira, 26 de agosto, num post conjunto no Instagram, que rapidamente se tornou viral, a cantora e o atleta confirmaram que vão casar.
"A tua professora de inglês e o teu professor de educação física vão casar", escreveu o casal na legenda que acompanha a sessão fotográfica.
Segundo o site TMZ, o anel escolhido foi criado por Kindred Lubec.
O casal começou a namorar no verão de 2023, e os fãs já especulavam sobre possibilidade de Kelce fazer o pedido. Em agosto de 2024, o analista da NFL Adam Schefter tornou-se viral ao sugerir, durante um programa da "NFL Live", que o pedido aconteceria em breve.
Travis Kelce foi quem deu o primeiro passo que desencadeou a relação, que começou quando o tight end dos Kansas City Chiefs foi a um concerto da "The Eras Tour", de Taylor Swift, em julho de 2023.
-
WSE EUROPEAN CHAMPIONSHIP SENIOR MENDe 01 a 03 setPAVILHÃO ROTA DOS MÓVEIS
-
BARRELAS SUMMER FEST29 e 30 agoESTÁDIO MUNICIPAL PEDRALVA - VILA NOVA DE PAIVA
-
POST MALONE PRESENTS THE BIG ASS WORLD TOUR14 setESTÁDIO DO RESTELO
-
CAIXA ALFAMA 202526 E 27 SETALFAMA - VÁRIAS SALAS
Comentários