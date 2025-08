O músico guineense Kimi Djabaté vai celebrar os 25 anos de carreira com um concerto em Lisboa, a 18 de outubro, na Voz do Operário.

No espetáculo, o artista vai recordar os temas dos seus quatro álbuns e contará, entre outros, com as participações de JP Simões, Karyna Gomes, Márcia e Norberto Lobo. Os bilhetes encontram-se nos locais habituais.

Natural de Tabato, Guiné-Bissau, Djabaté cresceu no seio de uma família de griots - uma linhagem de poetas-cantores que conservam a memória e as tradições da África Ocidental. Iniciou-se no estudo do balafon (instrumento musical comum na África sub-saariana e precursor do xilofone) aos três anos, tendo, a partir dos oito, começado a sua carreira como músico profissional em cerimónias locais.

Em 1994, aos dezanove, integrou a companhia nacional de música e dança da Guiné-Bissau para uma digressão pela Europa, fixando-se depois em Portugal.

Ao longo destes 25 anos, Kimi Djabaté editou os álbuns "Teriké "(2005), "Karam" (2009), "Kanamalu" (2016) e "Dindin" (2023).