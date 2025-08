Lady Gaga parte na frente da corrida na edição de 2025 dos MTV Video Music Awards, ao somar 12 nomeações. A lista de nomeados foi anunciada esta terça-feira, 5 de agosto, e os vencedores serão conhecidos a 7 de setembro.

Bruno Mars também é um dos protagonistas, com 11 nomeações, seguido por Kendrick Lamar, que soma 10, Sabrina Carpenter e Rosé, com oito nomeações cada, e Ariana Grande e The Weeknd, com seis.

Já Billie Eilish recebeu seis nomeações e Charli XCX ficou com cinco. Bad Bunny, Doechii, Jelly Roll, Ed Sheeran, Tate McRae e Miley Cyrus estão na corrida em quatro categorias.

Taylor Swift e Beyoncé não lideram as nomeações, mas competem por um dos prémios mais cobiçados, o de Artista do Ano, ao lado de Bad Bunny, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Morgan Wallen e The Weeknd.

Este ano, os MTV VMAs contam com 33 estreantes entre os nomeados, desde novos talentos como Alex Warren, Role Model e Sombr até artistas já consagrados que chegaram às nomeações graças à introdução de novas categorias, como Blake Shelton e Lainey Wilson.

Também é a primeira vez que nomes como Jisoo, Damiano David, Gigi Perez, The Marías, Lola Young, Bailey Zimmerman, Cody Johnson, Dasha e Zach Hood figuram entre os nomeados aos prémios da MTV.

VÍDEO DO ANO

Ariana Grande – “Brighter Days Agead” – Republic Records

Billie Eilish – “Birds of a Feather” – Darkroom/Interscope Records

Kendrick Lamar – “Not Like Us” – pgLang/Interscope Records

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile” – Interscope Records

ROSÉ & Bruno Mars – “APT.” – Atlantic Records

Sabrina Carpenter – “Manchild” – Island

The Weeknd, Playboi Carti – “Timeless” – XO/Republic Records

ARTISTA DO ANO

Bad Bunny – Rimas Entertainment

Beyoncé – Parkwood Entertainment/Columbia Records

Kendrick Lamar – pgLang/Interscope Records

Lady Gaga – Interscope Records

Morgan Wallen – Big Loud Records/Mercury Records

Taylor Swift – Republic Records

The Weeknd – XO/Republic Records

CANÇÃO DO ANO

Alex Warren – “Ordinary” – Atlantic Records

Billie Eilish – “Birds of a Feather” – Darkroom/Interscope Records

Doechii – “Anxiety” – Top Dawg Entertainment/Capitol Records

Ed Sheeran – “Sapphire” – Gingerbread Man Records/Atlantic Records

Gracie Abrams – “I Love You, I’m Sorry” – Interscope Records

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With A Smile” – Interscope Records

Lorde – “What Was That” – Republic Records

ROSÉ & Bruno Mars – “APT.” – Atlantic Records

Tate McRae – “Sports Car” – RCA Records

The Weeknd, Playboi Carti – “Timeless” – XO/Republic Records

MELHOR NOVO ARTISTA

Alex Warren – Atlantic Records

Ella Langley – SAWGOD/Columbia Records

Gigi Perez – Island

Lola Young – Island

Sombr – SMB Music/Warner Records

The Marías – Nice Life/Atlantic Records

MELHOR ARTISTA POP

Ariana Grande – Republic Records

Charli xcx – Atlantic Records

Justin Bieber – Def Jam Recordings

Lorde – Republic Records

Miley Cyrus – Columbia Records

Sabrina Carpenter – Island

Tate McRae – RCA Records

Veja aqui a lista completa de nomeados.