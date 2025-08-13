"Stupid Girl", "Only Happy When It Rains", "Queer", "Vow" e "Milk" são alguns dos singles mais populares dos Garbage e surgiram todos no primeiro disco do grupo, de título homónimo, marcado por uma mistura de rock e eletrónica (com ecos do industrial ou trip-hop) mantida nos registos seguintes.

Bem acolhido por grande parte da crítica e com sucesso comercial à altura, alvo de duas nomeações aos Grammys (ambas por "Stupid Girl"), o álbum foi resultado da colaboração da antiga vocalista dos escoceses Goodbye Mr. Mackenzie e Angelfish (nos primeiros como voz secundária, nos segundos como principal) e dos três produtores norte-americanos que a descobriram através de um videoclip na MTV. Do trio, Butch Vig era então especialmente reputado pela produção de "Nevermind", dos Nirvana, ou "Gish" e "Siamese Dream", dos Smashing Pumpkins.

Após um primeiro teste que a banda recorda ainda como atribulado, Shirley Manson improvisou alguns versos ao dar voz, em estúdio, ao tema que viria a tornar-se "Stupid Girl" (cujo arranque sampla o de "Train in Vain", dos The Clash), e a partir daí ficou não só como vocalista mas também face mais visível dos Garbage.

A cantora nascida em Edimburgo destacou-se como figura dominante de todos os videoclips, então apadrinhados pela estação televisiva que havia juntado o grupo, assim como das atuações ao vivo - cuja estreia em palcos portugueses só ocorreria três anos mais tarde, no âmbito da digressão em torno do segundo álbum, "Version 2.0", num concerto da antiga Praça Sony da Expo 98, em Lisboa.

Garbage

Em 2015, para celebrar os 20 anos da edição, "Garbage" teve direito a edição especial remasterizada, com remisturas e demos. O aniversário também esteve na origem da digressão "20 Years Queer", que levou a palco todos os temas do álbum pela primeira vez (canções como "A Stroke of Luck" nunca tinham sido interpretadas ao vivo), juntamente com os lados B dessa fase (cuja lista inclui "Trip My Wire", "Subhuman" ou "Girl Don't Come", entre outros). Portugal, onde o grupo tinha atuado pela última vez em 2012, no festival MEO Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, não fez parte da agenda.

"Let All That We Imagine Be the Light", editado em maio deste ano, é o disco mais recente dos Garbage, sucessor de "No Gods No Masters" (2021), "Strange Little Birds" (2016), "Not Your Kind of People" (2012), "Bleed Like Me" (2005), "Beautiful Garbage" (2001), "Version 2.0" (1998) e do tal registo que apresentou o grupo ao mundo há 20 anos, com uma linguagem próxima da dos habitualmente comparados (e menos populares) Curve e a abrir caminho para nomes como Metric, Brody Dalle ou Sky Ferreira (as duas cantoras já colaboraram, aliás, com Shirley Manson).

Videoclip de "Stupid Girl":