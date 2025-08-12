Quase duas décadas depois de abrir portas, o Musicbox, sala de concertos em Lisboa, vai fechar. A notícia foi avançada pela revista NiT, que adianta que os parceiros e artistas já estão a ser avisados do cancelamento da programação prevista para os próximos meses.

A sala de espetáculos foi inaugurada em 2006 por Gonçalo Riscado e Alex Cortez (membro dos Rádio Macau). Ao longo de 19 anos, o Musicbox assumiu-se como "um híbrido entre uma sala de espectáculos e um espaço de dança", com uma programação de autor, ecléctica, dando visibilidade a artistas e autores relevantes no panorama nacional e internacional, impulsionando novos projectos e acompanhando novas tendências.

Covid-19: Espaços com programação cultural sem perspetivas de reabrirem Gonçalo Riscado, diretor da CTL, empresa proprietária do Musicbox

O Musicbox é, até à data, um dos membros do Liveurope, uma plataforma que reúne 21 salas de programação de música europeias com o objetivo de impulsionar a diversidade das cenas musicais na Europa.

A Cultural Trend Lisbon (CTL), proprietária do Musicbox, vai inaugurar a 19 de setembro a Casa Capitão. O espaço cultural na zona do Beato, em Lisboa, que funcionou temporariamente em alguns meses de 2020 e 2021, reabre como um "projeto de longa duração".

No site e nas redes sociais do Musicbox, está disponível a agenda de concertos até 13 de setembro.