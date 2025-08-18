Depois ter partilhado a apresentação dos MTV VMAs, em 2022, com Nicki Minaj e Jack Harlow, LL Cool J regressa agora ao palco da cerimónia como apresentador a solo da edição de 2025.

O espetáculo será transmitido ao vivo a partir da UBS Arena, em Nova Iorque, na madrugada de domingo para segunda-feira, de 7 para 8 de setembro, e em simultâneo na MTV Portugal.

"O membro do Rock & Roll Hall of Fame e pioneiro do Hip-Hop soma assim mais um marco histórico à sua lendária carreira, ao assumir pela primeira vez sozinho a apresentação da maior celebração mundial da música2, destaca a MTV em comunicado.

Vencedor de dois Grammys na categoria de Best Rap Solo Performance ("Mama Said Knock You Out", em 1992. e "Hey Lover", em 1997), o artista conquistou o seu primeiro Moon Person em 1991, ao vencer o VMA de Best Rap Video. Marcou, ainda, a história ao tornar-se o primeiro rapper a receber o Video Vanguard Award, em 1997.

Nos últimos anos, o artista tem protagonizado momentos memoráveis na cerimónia, incluindo a celebração dos 50 anos do hip-hop, em 2023, num tributo repleto de estrelas, e, em 2024, com a homenagem ao 40.º aniversário da Def Jam Recordings, acompanhado pelo grupo Public Enemy.

Este ano, além de conduzir a cerimónia, LL Cool J está nomeado para a categoria Best Hip-Hop com o single “Murdergram Deaux” (ft. Eminem). "Reconhecido como uma das figuras mais influentes da cultura global, LL COOL J mantém-se uma força imparável tanto na música como no entretenimento, com uma carreira que atravessa mais de três décadas de sucesso e impacto", destaca a MTV.

Lady Gaga parte na frente da corrida na edição de 2025 dos MTV Video Music Awards, ao somar 12 nomeações. Bruno Mars também é um dos protagonistas, com 11 nomeações, seguido por Kendrick Lamar, que soma 10, Sabrina Carpenter e Rosé, com oito nomeações cada, e Ariana Grande e The Weeknd, com seis.

Já Billie Eilish recebeu seis nomeações e Charli XCX ficou com cinco. Bad Bunny, Doechii, Jelly Roll, Ed Sheeran, Tate McRae e Miley Cyrus estão na corrida em quatro categorias.

Taylor Swift e Beyoncé não lideram as nomeações, mas competem por um dos prémios mais cobiçados, o de Artista do Ano, ao lado de Bad Bunny, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Morgan Wallen e The Weeknd.

Este ano, os MTV VMAs contam com 33 estreantes entre os nomeados, desde novos talentos como Alex Warren, Role Model e Sombr até artistas já consagrados que chegaram às nomeações graças à introdução de novas categorias, como Blake Shelton e Lainey Wilson.

Também é a primeira vez que nomes como Jisoo, Damiano David, Gigi Perez, The Marías, Lola Young, Bailey Zimmerman, Cody Johnson, Dasha e Zach Hood figuram entre os nomeados aos prémios da MTV.