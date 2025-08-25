Mariah Carey vai ser homenageada com Video Vanguard Award dos MTV Video Music Awards. Na cerimónia, a artista vai ainda subir ao palco para uma atuação especial, com um medley que vai percorrer os maiores êxitos da sua carreira.

A edição de 2025 dos prémios que celebram o melhor da música e entretenimento, conduzida por LL COOL J, será transmitida ao vivo para todo o mundo a partir de Nova Iorque, na madrugada de 7 para 8 de setembro, domingo para segunda-feira, às 01:00 (hora portuguesa). A emissão arranca uma hora antes, diretamente do pré-show, na MTV Portugal.

"A artista feminina mais vendida de todos os tempos regressa assim ao palco dos VMAs pela primeira vez em 20 anos, num verdadeiro momento full circle ao receber o mesmo prémio que entregou a LL COOL J em 1997. A sua última atuação em formato medley (2005) incluiu o êxito 'We Belong Together' do seu décimo álbum multiplatina The Emancipation of Mimi, que acaba de celebrar o seu 20.º aniversário", recorda a MTV em comunicado.

A cantora estreou-se nos VMAs em 1991 com uma interpretação de "Emotions", a sua primeira atuação em direto do single numa cerimónia de prémios, deixando o público rendido à sua impressionante extensão vocal de cinco oitavas. Já em 1998, Mariah Carey e Whitney Houston abriram o espetáculo com um momento icónico da cultura pop, quando ambas surgiram “acidentalmente” com o mesmo vestido.

Lady Gaga parte na frente da corrida na edição de 2025 dos MTV Video Music Awards, ao somar 12 nomeações. Bruno Mars também é um dos protagonistas, com 11 nomeações, seguido por Kendrick Lamar, que soma 10, Sabrina Carpenter e Rosé, com oito nomeações cada, e Ariana Grande e The Weeknd, com seis.

Já Billie Eilish recebeu seis nomeações e Charli XCX ficou com cinco. Bad Bunny, Doechii, Jelly Roll, Ed Sheeran, Tate McRae e Miley Cyrus estão na corrida em quatro categorias.

Taylor Swift e Beyoncé não lideram as nomeações, mas competem por um dos prémios mais cobiçados, o de Artista do Ano, ao lado de Bad Bunny, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Morgan Wallen e The Weeknd.

Este ano, os MTV VMAs contam com 33 estreantes entre os nomeados, desde novos talentos como Alex Warren, Role Model e Sombr até artistas já consagrados que chegaram às nomeações graças à introdução de novas categorias, como Blake Shelton e Lainey Wilson.

Também é a primeira vez que nomes como Jisoo, Damiano David, Gigi Perez, The Marías, Lola Young, Bailey Zimmerman, Cody Johnson, Dasha e Zach Hood figuram entre os nomeados aos prémios da MTV.