Marisa Liz anunciou esta quarta-feira, 6 de agosto, que irá cancelar os concertos agendados até ao dia 18 de agosto, por motivos de saúde.

A cantora partilhou um comunicado nas redes sociais, onde esclarece que "não é nada de grave", mas que se trata "daquelas paragens obrigatórias". "O corpo falou mais alto e agora é tempo de o ouvir e cuidar", frisou.

"Peço desculpa a todos os que já tinham planos para estar connosco nestas datas. Peço desculpa também a todos os que nos convidaram para podermos levar girassóis nestes concertos com o compromisso e vontade de que tudo faremos para os concretizar um dia", acrescentou a artista na sua conta no Instagram.

A cantora promete regressar “em breve, com mais força, mais música e amor”, e agradece o “carinho de sempre”.