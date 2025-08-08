O concerto, incluído numa “digressão intimista em formato solo”, está marcado para dia 21 de outubro, no Salão Ático do Coliseu do Porto, segundo aquela sala de espetáculos, num comunicado divulgado esta semana.
Mark Kozelek, fundador dos Red House Painters, apresentou-se no início dos anos 2000 com um novo projeto, Sun Kil Moon, cujo álbum de estreia, “Ghosts of the highway”, data de 2003.
O Coliseu do Porto lembra que, “em cada disco, o vocalista, guitarrista e compositor nascido no Ohio explora, de forma crua e honesta, temas pessoais e reflexões existenciais, através da sua poesia inconfundível, difícil de encontrar noutros projetos contemporâneos”.
Esta abordagem, valeu a Mark Kozelek “o reconhecimento da crítica internacional e admiradores de renome, como o realizador Paolo Sorrentino, que o convidou a colaborar na banda sonora do filme ‘A Juventude’”.
Os bilhetes para o concerto, que custam 24 euros, já estão à venda.
