O incidente ocorreu durante a atuação de Lon3r Johny e ProfJam, que foi interrompida até estarem restabelecidas as condições de segurança.

Fonte da organização referiu à Lusa, pelas 23:00, que o concerto de Lon3r Johny e ProfJam já tinha sido retomado.

As forças de segurança no local intervieram após o incidente, criando um perímetro de segurança reforçado em frente ao palco, acrescentou.

“Alargou-se a frente de palco, de modo a garantir que o público se sentisse confortável e o festival prosseguiu”, sublinhou a Viseu Marca, que organiza a Feira de São Mateus, em comunicado.

Na mesma nota, a Viseu Marca garantiu que o incidente não provocou feridos.

“A Viseu Marca contactou já a empresa fornecedora da estrutura, a Filpalcos, uma das maiores empresas do país a operar nesta área, que atesta a conformidade, a montagem e a resistência da estrutura, e cuja respetiva documentação foi entregue, antecipadamente, à organização do Mateus Fest. A empresa em causa fornece estruturas na Feira de São Mateus há mais de 20 anos e vai realizar uma peritagem para apurar as causas e corrigir a situação”, pode ler-se.

A segunda edição do Mateus Fest, que está a decorrer hoje em Viseu e que é considerado um dos momentos altos da programação da Feira de São Mateus, tem o rapper brasileiro Matuê como cabeça de cartaz.

O Mateus Fest faz parte da programação da Feira de São Mateus, que teve início no dia 07 e termina em 21 de setembro.

Além do brasileiro Matuê, estavam em cartaz os portugueses Van Zee, Lon3r Johny e ProfJam e o DJ Perez.