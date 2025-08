Os músicos Mazgani, Mick Harvey e Amanda Acevedo vão juntar-se em palco em outubro para dois concertos, em Lisboa e Amarante, numa colaboração inédita entre “três vozes distintas, mas profundamente conectadas pela sensibilidade artística e pela paixão pela canção”.

De acordo com a promotora dos espetáculos, num comunicado hoje divulgado, este “encontro especial” está marcado para 1 de outubro no Coliseu Club, em Lisboa, e 2 de outubro no Cine-Teatro de Amarante.

Numa mensagem partilhada nas redes sociais, Mazgani refere que, com Mick Harvey e Amanda Acevedo, irá apresentar “um espetáculo inédito, nascido de afinidades musicais e da vontade de partilhar algo verdadeiramente único.

O músico, que nasceu no Irão, mas vive em Portugal desde o início dos anos 1980, partilha que esta será a primeira vez que estará em palco com Mick Harvey, um dos fundadores dos The Bad Seeds de Nick Cave, com quem colaborou na gravação do seu álbum “Common Ground”.

No ativo há mais de 40 anos como guitarrista, cantor, produtor musical e compositor, Mick Harvey é colaborador próximo de Nick Cave e PJ Harvey, compositor de bandas sonoras premiadas e produtor de referência.

Em 2023 editou o álbum “Phantasmagoria in Blue” com a cantora mexicana Amanda Acevedo.

Shahryar Mazgani, cujo álbum de estreia “Song of the New Heart” data de 2007, editou no final do ano passado “Cidade de Cinema”, o primeiro integralmente escrito e cantado em português.

A acompanhar Mazgani, Mick Harvey e Amanda Acevedo em palco nos concertos em Portugal estarão Pedro Branco (nas guitarras), Isaac Achega (bateria), Vitor Rodrigues (baixo), Georgio Valentino (guitarra e teclas) e uma pequena secção de cordas.

Os bilhetes para os espetáculos já estão à venda.