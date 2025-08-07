Miguel Carmona lançou esta quinta-feira, 7 de agosto, "um dia", o seu novo single e a primeira canção editada desde o álbum de estreia "Fora de Horas". O tema marca o regresso do artista à composição original e já pode ser ouvido em todas as plataformas digitais.
A estreia ao vivo está marcada para 15 de agosto, no Festival O Sol da Caparica, onde o artista irá apresentar esta nova fase do seu percurso artístico.
"A canção 'um dia' capta a beleza descomplicada dos começos. Fala da fase inicial de uma relação, quando tudo ainda é intuição, chama e possibilidade. A voz e a escrita de Miguel mantêm-se fiéis à sua identidade: intimista, honesta e despida de artifícios, com melodias que parecem respirar no mesmo compasso de quem as ouve", destaca o comunicado.
