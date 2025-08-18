Morreu Paulo Jorge Morais, conhecido como Makkas, um dos rappers dos Black Company, vítima de doença prolongada. O músico tinha 49 anos.

A notícia foi avançada na passada sexta-feira, 15 de agosto, por vários músicos.

O artista nasceu em Angola em 1976 e, nos anos 1990, tornou-se um dos pioneiros do hip-hop nacional. Makkas, ao lado de Gutto, KJB e Bambino, fez parte do coletivo Black Company, que conquistaram sucesso com temas como "Nadar".

Depois de  o disco de estreia, "Geração Rasca", em 1995, a banda deu dezenas de concertos, tendo atuado, por exemplo, na primeira edição do Super Bock Super Rock e na primeira parte do espetáculo de de Tina Turner no Estádio do Restelo, em 1996.

Nos últimos anos, Makkas estava afastado do mundo da música devido a problemas de saúde.