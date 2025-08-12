O assunto rapidamente se tornou viral e dominou as conversas nas redes sociais. "Não há sentimento no mundo como o anúncio de um álbum da Taylor Swift", escreveu uma seguidora da cantora norte-americana no X, antigo Twitter.
Veja algumas das reações dos fãs:
A confirmação chegou depois de a cantora norte-americana lançar uma contagem decrescente no seu site oficial. Na segunda-feira, 11 de agosto, os rumores sobre o possível anúncio dominaram as conversas nas redes sociais, depois do podcast “New Heights”,de Jason e Travis Kelce, ter revelado que iria receber uma convidada muito especial. O post no Instagram da página Taylor Nation, que contava com 12 fotos, também aumentou a especulação entre os fãs da artista.
Já esta terça-feira, 12 de agosto, Taylor Swift decidiu revelar o título do novo álbum no podcast do seu namorado. No teaser, a cantora abre uma mala e mostra a Travis e Jason Kelce o “The Life of a Showgirl” - no vídeo publicado nas redes sociais, a capa do disco está desfocada e só deverá ser revelada no episódio do podcast, que se estreia esta quarta-feira, 13 de agosto.
Pouco depois do anúncio do álbum, começaram a surgir em Nova Iorque e Nashville painéis publicitários do Spotify com um código a direcionar os fãs para uma playlist intitulada “And, baby, that’s show business for you”, que conta apenas com temas de Taylor Swift - e, provavelmente, algumas pistas.
Taylor Swift editou o seu último álbum de estúdio, “The Tortured Poets Department”, em abril de 2024.
