As artistas vão subir ao palco do Coliseu do Porto em 2026.

Nena e Joana Almeirante editaram esta sexta-feira, dia 1 de agosto, “Mulher dos teus sonhos”, o novo single do projeto conjunto 2 Pares de Botas. A canção, com uma sonoridade pop/country, já disponível em todas as plataformas digitais, é uma criação das duas artistas portuguesas e "celebra a liberdade de ser quem se é, sem concessões". O tema será apresentado ao vivo na digressão que tem levado o duo a salas em todo o país e que se prepara agora para subir ao palco do Coliseu do Porto, a 22 de janeiro de 2026. "'Mulher dos teus sonhos' retrata uma mulher que se recusa a caber em moldes e é precisamente nessa liberdade que reside o seu encanto. A letra aponta com subtileza e ironia para os desconfortos que a autenticidade pode provocar, celebrando-os como sinais de força. Num panorama musical onde a sonoridade country ainda é rara, o tema destaca-se como um gesto arrojado, que alia identidade portuguesa a uma linguagem musical universal", destaca o comunicado.