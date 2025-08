O Festival Nómadas regressa nos dias 6 e 7 de setembro a Braga. A quarta edição do evento vai contar com Black Coffee como cabeça de cartaz e os bilhetes já se encontram à venda online, com os os preços a oscilar entre os 35 e os 150 euros para os bilhetes diários e entre os 65 e os 300 euros para os passes gerais.

O artista vai animar o festival no dia 7 de setembro. " Com uma percurso invejável desde os anos 90, o DJ e produtor ganhou reconhecimento com o seu álbum de estreia em 2003 e rapidamente se tornou uma das figuras mais influentes do género a nível global. Seguiram-se vários projetos aclamados como Home Brewed, Africa Rising e Subconsciously, este último vencedor de um Grammy em 2022", destaca a organização.

Segundo Tiago Cruz, membro da organização, “a edição de junho reuniu cerca de 17 mil pessoas ao longo dos três dias, com 25% do público a chegar do estrangeiro". "Mesmo aumentando o recinto em 40%, conseguimos esgotar o último dia e o reforço das infraestrutura foi fundamental para maximizar a experiência no recinto", lembra.

Em setembro, o festival regressa com algumas novidades: “Pela primeira vez, haverá um concerto logo na chegada do público, promovendo uma interação imediata e dando mais vida ao início do evento. Já os dj sets imersivos continuam a ser uma das principais atrações, reforçando a proposta de experiências sensoriais únicas".