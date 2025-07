Os Now United estão de volta aos palcos com a nova digressão mundial "Now or Never World Tour". A banda vai atuar em Lisboa, no dia 5 de novembro, no Sagres Campo Pequeno, e a 7 de novembro, no Porto, na Super Bock Arena.

A nova digressão marca o reencontro entre membros da formação original e novos talentos. A banda conta 14 artistas confirmados, entre eles membros fundadores como Krystian, Sina, Shivani, Sofya e Bailey, e talentos mais recentes como Nour (Líbano), Savannah (Austrália), Desirée (Brasil), Rachel (Indonésia) e Jayna (Filipinas).

Criado em 2017 por Simon Fuller, o grupo tornou-se um fenómeno global que combina pop com influências multiculturais. Desde a estreia oficial em 2018, os Now United já somam mais de 174 milhões de seguidores nas redes sociais.

“Who Would Think That Love?”, “Na Na Na”, “All Day”, “Beautiful Life", "Summer in the City” e “Paraná” são alguns dos temas mais populares do grupi.

Os bilhetes já estão à venda em MEO Blueticket e nos locais habituais.