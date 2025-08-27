Depois da sua estreia internacional com "Gravity and Love", o cantor e compositor NUNO regressa agora com o seu mais recente single, "Leaving You Behind", que estará em destaque durante o mês de setembro no "MTV PUSH Portugal", rubrica dedicada a promover os artistas emergentes e mais promissores do país.
Escrita pelo próprio cantor e produzida por Sebastian Crayn – produtor de artistas como Bárbara Bandeira, Ivandro, Carolina Deslandes e Carminho –, "Leaving You Behind" é um tema inspirado numa experiência pessoal de NUNO. "A canção traduz, de forma honesta, o desejo de não desistir das pessoas que mais se ama, mesmo quando a distância se impõe, apresentando-se como um verdadeiro hino de resistência e perseverança no amor", destaca o canal.
"Depois da aclamada estreia internacional com 'Gravity and Love' – gravada em Londres ao lado do cantor e compositor britânico Jamie Lawson (descoberto e apadrinhado por Ed Sheeran) e do produtor Cashybear (colaborador de Nina Nesbitt e Rhodes) -, NUNO regressa com 'Leaving You Behind', um single que consolida a sua identidade artística. O novo tema explora sonoridades mais ousadas e confirma o carisma pop do cantor e compositor português", acrescenta a MTV.
O artista faz agora parte dos talentos destacados na rubrica e junta-se ao leque de várias referências de artistas nacionais, como como Nenny, IOLANDA, Soraia Tavares, Ivandro, Cláudia Pascoal, SYRO, entre outros.
O MTV PUSH tem sido, ao longo da última década, o palco principal de artistas como Justin Bieber, Selena Gomez, Bruno Mars, Lana Del Rey, Rita Ora, ASAP Rocky, Five Seconds of Summer, Sam Smith, Shawn Mendes, Dua Lipa, Jorja Smith, Rosalía e Billie Eilish e muitos outros.
