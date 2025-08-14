Oasis lançaram esta quarta-feira, 14 de agosto, a terceira canção gravada ao vivo durante a nova digressão. A nova versão de "Little By Little" tema do disco "Heathen Chemistry", de 2002, foi registada durante os concertos no Estádio de Wembley, em Londres.

A faixa foi gravada no concerto de 2 de agosto e sucede ao lançamento das versões ao vivo de "Slide Away" (gravada em Cardiff, País de Gales) e "Cigarettes & Alcohol" (Heaton Park, em Manchester, cidade natal da banda).

As três versões ao vivo dos temas encontram-se disponíveis em todos os serviços de streaming de música.

A banda, conhecida por êxitos dos anos 1990 como “Live Forever” e “Wonderwall”, anunciou o regresso em agosto de 2024, poucos dias antes do 30.º aniversário do seu primeiro álbum, "Definitely Maybe".

Após a separação, os irmãos Gallagher continuaram as suas carreiras a solo, sem nunca atingirem a glória da era Oasis, e frequentemente envolveram-se em conflitos através da comunicação social.

O anúncio surpresa do regresso provocou uma enorme agitação entre os fãs, antigos e novos, para garantir os cerca de 900 mil bilhetes vendidos em poucas horas.