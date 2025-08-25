Na passada sexta-feira, dia 22 de agosto, Pablo Alborán foi o convidado surpresa de Luan Santana no MEO Arena, em Lisboa. No concerto, os músicos estrearam ao vivo o single "¿Qué tal te va?", que fará parte do novo álbum do malaguenho, que será lançado no final de 2025.

A nova etapa musical do artista espanhol chega acompanhada de uma digressão mundial, que vai passar pelo Europa, Estados Unidos e América Latina. No dia 25 de abril de 2026, Pablo Alborán apresenta o novo concerto no MEO Arena, em Lisboa.

"Em Abril, estará em Lisboa, para apresentar esta nova produção. Em todos os espectáculos, o cantor-compositor unirá a paixão e emoção dos seus grandes temas com um novo som, mais maduro e inovador, marcado pelo lançamento do novo álbum", destaca a Warner Music Portugal em comunicado.

"Obrigado, Portugal, por todo o carinho de sempre, e obrigado, Brasil, por tantas mensagens lindas e cheias de amor! Mal posso esperar para cantar para vocês! Vemo-nos no Brasil em abril e em Lisboa, no MEO Arena, no dia 25 de abril! Os bilhetes estarão disponíveis dentro de alguns dias", escreveu o artista nas redes sociais.