O DJ Padre Guilherme foi um dos destaques da edição de 2025 do Medusa Festival, na Praia de Cullera, em Valência. Carl Craig, Afrojack e Armin van Buuren também animaram o evento que aconteceu entre os dias 13 e 17 de agosto.

No festival espanhol, o DJ português apresentou um remix techno do tema de "Super Mário". "Música, irreverência, gratidão e um grande respeito por todos os que fizeram o Medusa Festival", escreveu Padre Guilherme nas redes sociais.

O momento acompanhado por jogos de luzes e visuais tornou-se viral nas redes sociais e mereceu destaque a imprensa internacional. No TikTok, o vídeo soma mais de oito milhões de visualizações.

"Este é o vídeo mais engraçado que vi em toda a minha vida”, escreveu um utilizador do X, citado pela revista NME.

Veja o vídeo: