Na Assembleia Municipal de Paredes de Coura, que decorreu na sexta-feira, estiveram presentes 24 deputados do PS, cinco da coligação PPD/PSD-CDS-PP e dois do PCP/PEV.

Em comunicado enviado às redações, a Câmara de Paredes de Coura, no distrito de Viana do Castelo, explicou que a abstenção foi de um dos deputados da coligação PSD/CDS-PP que é também presidente da Junta de Freguesia de Vascões, Sérgio Costa.

Segundo a autarquia, o orçamento, “o maior de sempre”, apresenta “como principais eixos a oferta habitacional, as áreas industriais, educação e cultura”.

A autarquia aponta como exemplos a construção do “núcleo habitacional de três dezenas de apartamentos no centro da vila, que está quase concluído, as seis dezenas de habitações para arrendamento acessível na zona da Nogueira, a terceira zona industrial que está a nascer em Linhares e que poderá lançar Paredes de Coura para o ‘ranking’ dos 20 concelhos mais exportadores da região Norte”.

Em 2025, a taxa de IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) mantém-se nos 0,3%, tanto para prédios rústicos como urbanos.

“O Plano de Atividades e Orçamento para 2025 do município é o maior orçamento de sempre (29.886.886 euros) explicado por grandes obras que mudarão estruturalmente a vida do nosso concelho. São obras que aumentarão a oferta habitacional do nosso concelho, que melhorarão a nossa capacidade de atração de investimento, que reforçarão o investimento na educação, na cultura, na ação social e na qualidade de vida das nossas freguesias”, destaca o presidente da Câmara, Vítor Paulo Pereira, citado na nota.

Segundo o autarca socialista, é “um orçamento que tem o objetivo de reforçar o caminho do desenvolvimento de Paredes de Coura, através da criação de emprego e da inclusão social”.

“O maior orçamento de sempre não é para nós um slogan político, até porque estaremos sempre dependentes de circunstâncias externas para o executarmos com sucesso. Preferimos dizer que é o melhor orçamento que temos para melhorar a vida de todos os courenses”, refere o autarca socialista.

A Lusa contactou hoje o presidente da Junta de Freguesia de Vascões, mas sem sucesso.

Já a deputada da CDU, Celina Sousa, afirmou que, apesar do voto favorável, a bancada comunista defendeu a necessidade de reforço da compostagem.

“Já há trabalho nesta área, mas entendemos que além da compostagem individual deveria ser iniciada a compostagem comunitária”, referiu.

Celina Sousa propôs ainda “um reforço de investimento no rio Coura para garantir a qualidade da água” e a “diversificação das atividades económicas nas zonas industriais” do concelho, onde predomina o setor automóvel.

“Devemos atrair empresas diferentes que criem mais emprego e paguem melhores salários”, sustentou.

À Lusa, o porta-voz dos social-democratas, José Augusto Caldas, disse que o partido “está de acordo com o grosso das decisões”.

“Estamos de acordo com um conjunto de investimentos que estão incluídos no orçamento. Apesar de, em algumas situações, podermos fazer diferente, o que desejamos é que sejam feitos”, afirmou.

O deputado do CDS-PP, João Carvalho, explicou ter votado a favor “pelo interesse público e pela estabilidade política existente”.

“O nosso grupo na Assembleia Municipal evita sempre uma postura destrutiva, de confronto. É certo que temos algumas diferenças, vamos apresentando as nossas alternativas, mas concordamos com o essencial e isso é suficiente para uma aprovação”, acrescentou.