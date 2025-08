Depois do single "Someone I Don’t Know", Pedro Santos lançou "Lady in Red". O tema chegou aos serviços de streaming no passado dia 25 de julho e, em apenas duas semanas, conquistou mais de 700 mil reproduções no Spotify.

A canção é o segundo single da carreira a solo do jovem português. Pedro Santos, que vive no Reino Unido, estreou-se na música na banda Here At Last e soma mais de dois milhões de seguidores nas redes sociais.

"Estou mesmo sem palavras com o carinho que têm demonstrado por esta música. Foi o Jordan Cosmo que me incentivou a terminá-la e estou-lhe extremamente agradecido por isso. Vejo que muitos de vocês se identificam com a canção, e não podia pedir mais nada. Esta música é para vocês, para a vossa interpretação e para a vossa mente", escreveu o cantor na sua conta no Instagram.

"Obrigado por todo o apoio. Fizeram um rapaz português muito feliz", rematou.