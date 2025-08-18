Pedro Teixeira da Mota lançou recentemente um documentário sobre a sua amizade com Plutonio. O especial conta com um tema criado com com o contributo do rapper.
"Malasaña", com produção de Progvid ei mx/master de Cripta, já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música. A canção foi gravada durante uma viagem que ambos fizeram a Madrid e faz parte de "PLUTONIO 2025", documentário estreado na passada semana.
"A amizade dos dois artistas não é novidade, nem o interesse de Pedro Teixeira da Mota pela criação e produção musical. No ano passado, PTM lançou a música 'jingle.tm' produzida por Migz&Ariel, e que já na altura contava com a participação não só de Plutonio mas também de Richie Campbell, ProfJam, Van Zee, Lon3r Johny e Lhast", lembra a Sony Music Portugal em comunicado.
Este ano, o humorista lançou também "Milinonário", canção de Plutonio que ficou de fora do seu álbum, "Carta de Alforria", e que, mais tarde, lhe foi oficialmente “oferecida” pelo rapper, na sua última ida a watch.tm.
-
WSE EUROPEAN CHAMPIONSHIP SENIOR MENDe 01 a 03 setPAVILHÃO ROTA DOS MÓVEIS
-
RFM - QUE GRANDIOSO ESPETÁCULO É ESTE?04 outSUPER BOCK ARENA - Pav. Rosa Mota
-
MEO SONS DO MAR 20255 e 6 SetembroFUNCHAL - PARQUE DE SANTA CATARINA
-
BARRELAS SUMMER FEST29 e 30 agoESTÁDIO MUNICIPAL PEDRALVA - VILA NOVA DE PAIVA
Comentários