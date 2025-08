No dia em que se assinalam 30 anos da grande manifestação popular de 4 de agosto de 1995 na Rua Passos Manuel, o Coliseu Porto anuncia o concerto "Todos Pelo Coliseu".

No dia 30 de outubro, Sérgio Godinho, Pedro Abrunhosa, Óscar Branco, GNR, BAN, António Pinho Vargas e As Amarguinhas voltam a subir ao palco que ajudaram a defender, numa noite "que pretende celebrar a cultura e homenagear a luta de todos os que se uniram, protagonizando um dos episódios mais marcantes e definidores da história moderna do Porto".

O evento vai contar com apresentação de José Carlos Tinoco e de Júlio Magalhães.

Em 1995, a notícia de que o Coliseu do Porto tinha sido vendido à Igreja Universal do Reino de Deus "caiu como uma bomba". Milhares de pessoas, desde artistas, políticos, personalidades da cidade e até populares que tinham estado na inauguração da sala, em 1941, encheram a Rua de Passos Manuel em defesa da sua Sala de Espetáculos.

O Concerto “Todos Pelo Coliseu” aconteceria pouco depois, a 7 de setembro de 1995, e simboliza o ponto de partida para a angariação de fundos com vista à compra do edifício e a sua manutenção como espaço cultural. Lançavam-se assim as bases para a formação da Associação Amigos do Coliseu do Porto que, 30 anos depois, "continua a assegurar que este património material e imaterial serve a cidade, a região e o taís", destaca o comunicado.

O concerto insere-se num programa vasto de iniciativas que celebram os 30 anos da AACP, de onde se destacam uma conferência e o lançamento de um livro sobre tudo o que aconteceu no verão de 1995, escrito pelo jornalista Valdemar Cruz. O livro será lançado também no dia 30 de outubro.

Os bilhetes para o concerto “Todos pelo Coliseu - 30 Anos” custam entre 15 e 25 euros.