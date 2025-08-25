Will Smith está envolvido numa nova polémica nas redes sociais. O ator e cantor foi acusado de recorrer a Inteligência Artificial (IA) para adicionar ou alterar pessoas nos vídeos dos concertos da sua mais recente digressão.

O rapper está na estrada a promover o seu novo disco, "Based On A True Story", entado em março. Antes dos concertos no Reino Unido, o artista partilhou um vídeo na sua conta de Instagram onde mostra alguns dos momentos mais marcantes da digressão.

O excerto apresenta multidões nas salas de espetáculo, com fãs emocionados a segurar cartazes. “A minha parte favorita da digressão é ver-vos de perto. Obrigado por me verem também”, escreveu Will Smith na legenda da publicação.

Contudo, nas redes sociais, o vídeo tem sido alvo de críticas por alegadamente recorrer a IA para gerar algumas das imagens dos fãs. Em certas cenas é possível ver pessoas a chorar, mas com os rostos desfocados ou distorcidos. Noutro momento, um homem segura um cartaz, mas os seus dedos parecem fundir-se com a cartolina.

Para já, a equipa do artista não reagiu às acusações.

Veja o vídeo: