O duo australiano Royel Otis editou na passada sexta-feira, dia 22 de agosto, o seu novo álbum. "Hickey" já se encontra disponível nas plataformas digitais e conta com 13 canções que percorrem os altos e baixos de um amor jovem e conturbado.

O álbum chega acompanhado de um videoclipe para "who's your boyfriend", realizado por Lauren Dunn e com a participação especial de Lola Tung, protagonista da série "O Verão Em Que Me Apaixonei", da Amazon Prime Video - veja aqui o vídeo.

Coescrita pelos Royel Otis (Royel Maddell e Otis Pavlovic) com Amy Allen (Sabrina Carpenter, Harry Styles) e o produtor Blake Slatkin (Gracie Abrams, Omar Apollo), “who's your boyfriend” é descrita como "um sonho new wave romântico, com melodias de sintetizador sublimes, bateria intensa e guitarras dinâmicas".

Além de "who's your boyfriend", o disco conta com temas como "i hate this tune”, uma canção irónica onde a voz de Otis desliza sobre ritmos acelerados, ou "car" (distinguida como “Hottest Record” pela BBC Radio 1), coescrita com o produtor Omer Fedi (Lil Nas X, The Kid LAROI).

"O amor morde com mais força do que qualquer outra emoção no mundo", destaca a banda.

Alinhamento de “hickey":

  • 1. “i hate this tune”
  • 2. “moody”
  • 3. “good times”
  • 4. “torn jeans”
  • 5. “come on home”
  • 6. “who's your boyfriend” 7. “car”
  • 8. “shut up”
  • 9. “dancing with myself” 10. “say something”
  • 11. “she's got a gun”
  • 12. “more to lose”
  • 13. “jazz burger”