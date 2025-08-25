O duo australiano Royel Otis editou na passada sexta-feira, dia 22 de agosto, o seu novo álbum. "Hickey" já se encontra disponível nas plataformas digitais e conta com 13 canções que percorrem os altos e baixos de um amor jovem e conturbado.
O álbum chega acompanhado de um videoclipe para "who's your boyfriend", realizado por Lauren Dunn e com a participação especial de Lola Tung, protagonista da série "O Verão Em Que Me Apaixonei", da Amazon Prime Video - veja aqui o vídeo.
Coescrita pelos Royel Otis (Royel Maddell e Otis Pavlovic) com Amy Allen (Sabrina Carpenter, Harry Styles) e o produtor Blake Slatkin (Gracie Abrams, Omar Apollo), “who's your boyfriend” é descrita como "um sonho new wave romântico, com melodias de sintetizador sublimes, bateria intensa e guitarras dinâmicas".
Além de "who's your boyfriend", o disco conta com temas como "i hate this tune”, uma canção irónica onde a voz de Otis desliza sobre ritmos acelerados, ou "car" (distinguida como “Hottest Record” pela BBC Radio 1), coescrita com o produtor Omer Fedi (Lil Nas X, The Kid LAROI).
"O amor morde com mais força do que qualquer outra emoção no mundo", destaca a banda.
Alinhamento de “hickey":
- 1. “i hate this tune”
- 2. “moody”
- 3. “good times”
- 4. “torn jeans”
- 5. “come on home”
- 6. “who's your boyfriend” 7. “car”
- 8. “shut up”
- 9. “dancing with myself” 10. “say something”
- 11. “she's got a gun”
- 12. “more to lose”
- 13. “jazz burger”
-
WSE EUROPEAN CHAMPIONSHIP SENIOR MENDe 01 a 03 setPAVILHÃO ROTA DOS MÓVEIS
-
BARRELAS SUMMER FEST29 e 30 agoESTÁDIO MUNICIPAL PEDRALVA - VILA NOVA DE PAIVA
-
MEO SONS DO MAR 20255 e 6 SetembroFUNCHAL - PARQUE DE SANTA CATARINA
-
POST MALONE PRESENTS THE BIG ASS WORLD TOUR14 setESTÁDIO DO RESTELO
Comentários