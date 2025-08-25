Sara Correia foi a grande protagonista do terceiro dia da Agrival, a maior feira agrícola do norte e centro do país, que se realiza anualmente em Penafiel. A fadista subiu ao palco este domingo, dia 24 de agosto.

Durante o concerto, a cantora convidou Ângelo Barbosa, ex-concorrente do "The Voice Portugal", para um momento especial. Em palco, o jovem interpretou o tema "Que O Amor Te Salve Nesta Noite Escura" com a sua mentora do programa de talentos da RTP1.

Com a sua voz intensa e presença marcante, a fadista conquistou o público com alguns dos seus maiores sucessos. Entre os temas que apresentou estiveram "Marias Na Terra", "Marcha Da Perdição", "Chelas", "Quero É Viver" ou "Respirar", com os Calema.

Veja o momento: