Antes do concerto esgotado no MEO Arena, em Lisboa, Shawn Mendes aproveitou para passear por Portugal.

Nas redes sociais, o cantor publicou uma sequência de imagens que mostram o pôr do sol na praia, momentos descontraídos durante a estadia e até um abraço à artista portuguesa MARO nos bastidores do concerto desta quinta-feira, dia 28 de agosto.

Para acompanhar o post, o artista escolheu o tema "saudade, saudade".

“Portugal, sinto-me em casa. Obrigado”, escreveu Shawn Mendes na legenda da publicação.

O concerto no MEO Arena marcou o regresso de Shawn Mendes a Portugal, depois de seis anos sem atuar no país. A noite foi de celebração e emoção, tanto para o cantor como para o público que encheu a sala lisboeta.

Veja a publicação: