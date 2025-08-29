Shawn Mendes, cantor canadiano de ascendência portuguesa, atuou no dia 28 de agosto na MEO Arena, em Lisboa, e deixou uma mensagem especial ao público.

“Já vim aqui algumas vezes desde que era jovem. Nos últimos dias, estive sentado na costa a olhar para o mar e tive a mesma sensação que tive da primeira vez que aqui vim: senti que estava a voltar para casa", confessou, acrescentando que sente que "pertence a este lugar".

"Como disse, sentado na costa, senti-me muito orgulhoso de ser português. Os portugueses são simpáticos. São pessoas verdadeiramente simpáticas", rematou o cantor.