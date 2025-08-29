Shawn Mendes atuou esta quinta-feira, dia 28 de agosto, no MEO Arena, em Lisboa. Durante o concerto, o músico falou pela primeira vez sobre a guerra em Gaza, apelando à rejeição do ódio e à escolha do amor como caminho para as novas gerações.

"Vou falar de uma coisa que nunca falei antes: Gaza. Transformar dor e sofrimento em ódio contra o povo judeu como um todo é errado. Transformar dor e sofrimento em ódio é errado e não é o caminho certo", frisou o cantor.

"Realmente acredito na nossa geração. Para a geração mais jovem aqui — eu sei que temos algumas pessoas mais velhas também... Temos o meu pai —, sinto que a nossa geração tem de aprender com a sabedoria dos nossos pais, com a sabedoria dos nossos avós, mas também aprender com os erros dessas gerações", acrescentou Shawn Mendes.

Para o músico, o futuro está nas mãos das gerações mais novas. "O futuro está verdadeiramente nas nossas mãos, e sinto que é nossa responsabilidade parar estes ciclos de dor e escolher o amor. Tenho de ser honesto: sinto que o futuro está em muito boas mãos quando olho à minha volta nos concertos. Estou muito, muito, muito orgulhoso de fazer parte desta geração", confessou.

"Como disse, sentado na costa, senti-me muito orgulhoso, muito orgulhoso de ser português. Os portugueses são simpáticos. São pessoas verdadeiramente simpáticas", rematou o cantor.

Israel tem em curso uma ofensiva militar na Faixa de Gaza desde que sofreu um ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e 250 reféns.

De acordo com dados divulgados pelas autoridades do enclave palestiniano, a ofensiva lançada por Israel em Gaza já fez cerca de 62.700 mortos.