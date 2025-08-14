Taylor Swift recordou a "The Eras Tour" no podcast "New Heights", apresentado pelo seu namorado, Travis Kelce, e pelo irmão, Jason Kelce. Na conversa, antes de anunciar o lançamento de" The Life of a Showgirl", a cantora norte-americana confessou que se divertiu durante a passagem pela Europa.
"Foi tão divertido na Europa. Austrália foi fantástico", frisou a artista, acrescentando que está feliz por estar de volta a casa. "Estive em digressão durante tanto tempo e agora, finalmente, não estou. É até é bom porque voltei a ter os meus hobbies de volta. Quando estava em digressão, só tinha tempo para pensar: 'Qual será o mashup acústico Como é que digo 'Welcome to The Eras Tour' em português? Era a única coisa em que pensava", confessou a artista no podcast.
"The Life of a Showgirl", o 12.º álbum de Taylor Swift, chega a 3 de outubro e já se encontra em pré-venda. O novo disco foi produzido pela cantora em parceria com Max Martin e Shellback. Já a capa de "The Life of a Showgirl" foi criada por Mert Alas e Marcus Piggot.
