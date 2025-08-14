Taylor Swift criou o álbum "The Life of a Showgirl" durante a passagem da "The Eras Tour" pela Europa. A artista norte-americana passou por Lisboa, pelo Estádio da Luz, nos dias 24 e 25 de maio de 2024.
No podcast "New Heights", a cantora revelou que, entre os concertos, voava para a Suécia para trabalhar no seu 12.º álbum de estúdio. "Era algo em que eu estava a trabalhar enquanto estava na Europa na 'Eras Tour'. Fazia três concertos seguidos, tinha três dias de folga, voava para a Suécia, voltava para a digressão", revelou.
"Estava fisicamente exausta nessee ponto da digressão, mas estava tão mentalmente estimulada e tão entusiasmada por estar a criar", frisou Taylor Swift durante a conversa com Travis e Jason Kelce.
Quanto ao motivo de ter escolhido o título "The Life of a Showgirl", Travis Kelce destacou que a cantora estava a "viver a vida de uma showgirl" ao andar de jat por toda a Europa. "Estava, por isso é que lhe dei esse nome! Acertaste em cheio", respondeu a estrela norte-americana.
"The Life of a Showgirl" chega a 3 de outubro e já se encontra em pré-venda. O novo disco foi produzido por Taylor Swift em parceria com Max Martin e Shellback. Já a capa de "The Life of a Showgirl" foi criada por Mert Alas e Marcus Piggot.
"The Life of a Showgirl"
- The Fate of Ophelia
- Elizabeth Taylor
- Opalite
- Father Figure
- Eldest Daughter
- Ruin the Friendship
- Actually Romantic
- Wi$h Li$t
- Wood
- Cancelled!
- Honey
- The Life of a Showgirl featuring Sabrina Carpenter
-
O SOL DA CAPARICA 202514 A 17 AGOSTOPARQUE URBANO COSTA DA CAPARICA
-
MAR ME QUER PORTIMÃO 202513 - 15 AGOZONA RIBEIRINHA DE PORTIMÃO
-
TORNEIO INTERNACIONAL DE BRAGADe 14 a 16 agoFORUM BRAGA
-
SEU JORGE - CASCAIS16 agoHIPÓDROMO MANUEL POSSOLO
Comentários