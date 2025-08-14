Taylor Swift criou o álbum "The Life of a Showgirl" durante a passagem da "The Eras Tour" pela Europa. A artista norte-americana passou por Lisboa, pelo Estádio da Luz, nos dias 24 e 25 de maio de 2024.

No podcast "New Heights", a cantora revelou que, entre os concertos, voava para a Suécia para trabalhar no seu 12.º álbum de estúdio. "Era algo em que eu estava a trabalhar enquanto estava na Europa na 'Eras Tour'. Fazia três concertos seguidos, tinha três dias de folga, voava para a Suécia, voltava para a digressão", revelou.

"Estava fisicamente exausta nessee ponto da digressão, mas estava tão mentalmente estimulada e tão entusiasmada por estar a criar", frisou Taylor Swift durante a conversa com Travis e Jason Kelce.

Quanto ao motivo de ter escolhido o título "The Life of a Showgirl", Travis Kelce destacou que a cantora estava a "viver a vida de uma showgirl" ao andar de jat por toda a Europa. "Estava, por isso é que lhe dei esse nome! Acertaste em cheio", respondeu a estrela norte-americana.

"The Life of a Showgirl" chega a 3 de outubro e já se encontra em pré-venda. O novo disco foi produzido por Taylor Swift em parceria com Max Martin e Shellback. Já a capa de "The Life of a Showgirl" foi criada por Mert Alas e Marcus Piggot.

"The Life of a Showgirl"

  1. The Fate of Ophelia
  2. Elizabeth Taylor
  3. Opalite
  4. Father Figure
  5. Eldest Daughter
  6. Ruin the Friendship
  7. Actually Romantic
  8. Wi$h Li$t
  9. Wood
  10. Cancelled!
  11. Honey
  12. The Life of a Showgirl featuring Sabrina Carpenter