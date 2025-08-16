Segundo o presidente da Empresa Municipal de Belmonte, Joaquim Costa, o espetáculo, que encerra o certame, às 22h30, vai decorrer “num palco natural, que é o Castelo de Belmonte”, e o bilhete tem um custo de cinco euros.

Uma das novidades desta edição é que todo o recinto vai estar vedado e com entradas pagas.

O bilhete geral para os quatro dias custa seis euros e inclui um copo em barro, enquanto o ingresso diário é vendido a dois euros.

Outra das novidades é a realização de uma gala equestre medieval, este sábado, às 23h00.

No evento vão estar 25 expositores distribuídos por todo o recinto, para onde estão programadas diversas atividades e espetáculos nos diferentes palcos.

Joaquim Costa frisou que o que torna a Feira Medieval de Belmonte (distrito de Castelo Branco) diferente é estar sempre relacionada com a história da vila.

Houve edições em que a temática foi a cultura judaica e várias em que foi abordada a família dos Cabrais.

Este ano o tema é a lenda da Fonte do Soldado, segundo a qual uma fidalga defendeu o castelo a lutar com um soldado, que perdeu a cabeça.

O presidente da Empresa Municipal de Belmonte salientou que o evento é também distinto dos demais porque, quem visitar o concelho, “pode visitar a vila, que é um museu aberto: qualquer rua, qualquer pedra tem uma história para contar”.

“Quem vem, tem a possibilidade de visitar os museus, os monumentos, a sinagoga, a zona medieval, a antiga judiaria. Têm sempre a possibilidade de, culturalmente, conhecerem mais da história de Belmonte”, realçou Joaquim Costa, em declarações à agência Lusa.

O responsável frisou que, ao longo de 20 anos, a Feira Medieval de Belmonte tem ajudado a dinamizar a economia local e a promover o concelho, com impacto no resto do ano.

Joaquim Costa enfatizou que as 400 camas disponíveis no concelho estão há muito lotadas e que se tem verificado procura também na hotelaria dos concelhos ao redor.

“Logo aqui estamos a ajudar a economia local, que é também um objetivo”, sublinhou.

Belmonte Medieval tem início quinta-feira, às 19:00, com o Cortejo Histórico pelo Burgo e a abertura do mercado.