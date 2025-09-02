O disco "The Life of a Showgirl" chega em outubro.
"The Life of a Showgirl", de Taylor Swift, só chega a 3 de outubro, mas já está a bater recordes no Spotify.
No domingo, 31 de agosto, o 12.º álbum da cantora norte-americana tornou-se o disco com mais pre-saves (pré-guardados) numa página de contagem decrescente da história do Spotify. O recorde anterior também pertencia à artista, com "The Tortured Poets Department", de 2024.
A "countdown page" do Spotify para "The Life of a Showgirl" foi lançada no dia 14 de agosto e conta com a playlist "And, baby, that’s show business for you", que reúne 22 canções de Taylor Swift produzidas por Max Martin e Shellback.
Nos últimos anos, a estrela norte-americana tem batido vários recordes nos serviços de streaming.
