No TikTok, o tema já foi usado em mais de oito mil vídeos.
Se tem feito scroll pelo TikTok nos últimos dias, já se deve ter cruzado com o tema "Falsa Tuga", de MC Petite Abelha. A canção lançada no final de julho tornou-se viral nas redes sociais e inspirou uma nova trend sobre a portugalidade.
Com humor, a canção ironiza sobre uma rapariga que não sabe o que é uma bifana e que confunde "um pastel de nata com flan".
"Pardon C******/ Tu dizes que és tuga, mas não sabes o que é uma bifana/ Confundes o pastel de nata com flan/ E achas que 'saudade' é uma série da Netflix/ Bon… Que Deus te ajuda, eu já não posso mais", canta o artista.
"Falsa Tuga", de MC Petite Abelha, encontra-se disponível em todos os serviços de streaming de música.
Veja os vídeos:
