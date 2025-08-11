Os UB40 featuring Ali Campbell estão de volta a Portugal esta semana para dois concertos. A banda britânica de reggae, responsável por sucessos como “Red Red Wine”, “Kingston Town” e “Cherry Oh Baby”, atua no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, na quarta-feira, dia 13 de agosto, e segue depoius para o Multiusos de Gondomar, na quinta-feira, dia 14 de agosto.

Os bilhetes para os concertos já se encontram à venda nos locais habituais.

"A tour, promovida pela Sodade Entertainment, traz a energia vibrante de UB40 feat. Ali Campbell de volta aos palcos nacionais, celebrando um legado que atravessa gerações e continua a cativar públicos mundialmente. Com mais de 70 milhões de discos vendidos e 50 sucessos no Reino Unido, Ali Campbell mantém viva a essência da banda, acompanhado por músicos experientes que partilham a sua paixão pela autenticidade do reggae", destaca a promotora em comunicado.