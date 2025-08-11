Viagem até 2008: os Jonas Brothers e Demi Lovato surpreenderam os fãs e recordaram os tempos de “Camp Rock” com uma atuação surpresa no concerto de arranque da digressão "JONAS20: Greetings From Your Hometown", este domingo, 11 de agosto.

No palco do MetLife Stadium, em Nova Jérsia, a banda e a cantora norte-americana interpretaram um medley com temas dos filmes, incluindo “Gotta Find You”, “This Is Me” e “Wouldn’t Change a Thing”.

Após a atuação, nas redes sociais, os rumores sobre uma possível terceira parte de “Camp Rock” voltaram a ganhar força. Mas, para já, nada foi confirmado.

A nova digressão dos Jonas Brothers nos Estados Unidos contará com 52 datas e coincide com o lançamento do sétimo álbum de estúdio do grupo, “Greetings from Your Hometown”.

Veja os vídeos: