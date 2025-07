Na segunda tarde do MEO Marés Vivas, este sábado, 19 de julho, Buba Espinho e Luís Trigacheiro uniram vozes e tradições para levar o calor e a alma do Alentejo ao palco do festival, num concerto cheio de cumplicidade e raízes.

