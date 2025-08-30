Sabrina Carpenter editou esta sexta-feira, 29 de agosto, o disco "Man’s Best Friend". Para celebrar o lançamento, a Universal Music Portugal reuniu os fãs da cantora para uma listening party especial em Lisboa. Veja as imagens na galeria.
BARRELAS SUMMER FEST29 e 30 agoESTÁDIO MUNICIPAL PEDRALVA - VILA NOVA DE PAIVA
WSE EUROPEAN CHAMPIONSHIP SENIOR MENDe 01 a 03 setPAVILHÃO ROTA DOS MÓVEIS
CAIXA ALFAMA 202526 E 27 SETALFAMA - VÁRIAS SALAS
POST MALONE PRESENTS THE BIG ASS WORLD TOUR14 setESTÁDIO DO RESTELO
