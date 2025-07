Este sábado, dia 19 de julho, os fãs não perderam tempo e correram para garantir lugar na frente do palco principal do MEO Marés Vivas. Veja as imagens da galeria.

Veja mais sobre MEO Marés Vivas 2025 O festival regressa a Vila Nova de Gaia de 18 a 20 de julho. Acompanhe aqui todas as novidades