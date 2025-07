Os Xutos & Pontapés encheram o MEO Marés Vivas de energia e rock português, num concerto cheio de clássicos que pôs o público a cantar do início ao fim. Veja na galeria as imagens do concerto.

Veja mais sobre MEO Marés Vivas 2025 O festival regressa a Vila Nova de Gaia de 18 a 20 de julho. Acompanhe aqui todas as novidades